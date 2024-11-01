Лавров: Россия открыта к политическому урегулированию украинского кризиса

Речь должна идти о завершении конфликта РФ открыта к политическому урегулированию украинского кризиса, при этом речь должна идти о завершении конфликта через устранение его первопричин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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