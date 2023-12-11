20+ лучших идей организации небольших ванных комнат: создаем дополнительное место для хранения вещей

Получите больше свободного места даже в тесной, маленькой ванной комнате. Держите вещи не только в шкафчике! В ванной, как правило, совсем мало свободного места, и бывает негде хранить упаковку туалетной бумаги, чистые полотенца и иные принадлежности.
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