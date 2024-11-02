Стало известно о трех странах, которые желают быть покровительницами украинцев в России

Фото: nz.news.yahoo.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что три нейтральные страны – Катар, Южно-Африканская Республика и Ватикан – выступили с инициативой стать покровителями украинских граждан, находящихся в России.
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