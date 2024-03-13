Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур

ВЛАДИМИР ЛАПИН

1000%, пересекались по службе с одним хохлом, тот даже в гости к нам приходил с женой, сидели, пили, закусывали, беседовали, а к нам на службу как то назначали нового начальника, как сказали на усиление, бывший 2 секретарь Ярославского горкома кпсс, присвоили даже звание полковника, в службе он ни в зуб ногой, не в жопу пальцем, как говорится, только ля ля, бла бла. Ну и про его выходки говорили, а потом оказалось, что эта падла ходила к начальнику и стучала как я плохо отзываюсь про его работу, всё это вскрылось когда нащальник пулковник организовал в отношении меня собрание с целью уволить меня со службы, за дискредитацию командира, в общем писец полный. Фамилии не называю, т.к. они все были старше меня и уже умерли, а как говорится про умерших либо хорошо, либо никак. Хохлу после собрания сказал, беги сука и чем быстрее, тем для тебя лучше будет, смылся вместе с женой как говно в унитазе, на следующие сутки.....