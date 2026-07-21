WSJ: у стран НАТО внезапно закончился хлопок для производства взрывчатки

Страны НАТО столкнулись с дефицитом хлопкового сырья, необходимого для производства нитроцеллюлозы - ключевого компонента взрывчатых веществ, используемых для изготовления большинства современных боеприпасов.
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