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Царьград

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Участник СВО из Франции предложил переименовать Свердловскую область

Участник СВО из Франции предложил переименовать Свердловскую область

Уроженец Франции, участник специальной военной операции и потомок императора Николая I по материнской линии Гавриил Дорошин выступил с предложением переименовать Свердловскую область в Уральскую или Екатеринбургскую губернию.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Уроженец Франции, участник специальной военной операции и потомок императора Николая I по материнской линии Гавриил Дорошин ,а почему он не предложил убрать ЕБН - центр ?
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