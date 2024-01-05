В. Р. Поплавко – с небес в броневик

Часть I. История создания первого русского самолета-истребителяПредисловие Изначально этот рассказ задумывался как глава в небольшом историческом исследовании, повествующем о создании первых серийных моделей русских и советских колесных машин повышенной проходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии