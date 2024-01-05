БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В. Р. Поплавко – с небес в броневик

В. Р. Поплавко – с небес в броневик

Часть I. История создания первого русского самолета-истребителяПредисловие Изначально этот рассказ задумывался как глава в небольшом историческом исследовании, повествующем о создании первых серийных моделей русских и советских колесных машин повышенной проходимости.

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