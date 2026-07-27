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Татар-информ

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Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 1,535 млн военнослужащих

Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 1,535 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил. Документ устанавливает общую численность в 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 – военнослужащие, сообщается в указе.

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