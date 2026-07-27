Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 1,535 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил. Документ устанавливает общую численность в 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 – военнослужащие, сообщается в указе.
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