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Spiegel: Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО

Spiegel: Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что Бундесвер в настоящий момент не может в полной мере выполнять свои обязательства, взятые в рамках НАТО, передает Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет для комитета по обороне.

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