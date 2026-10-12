Воробьёв считает, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в НХЛ к концу года

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказал мнение, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
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