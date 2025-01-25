В автосалоне раскрыли скрытые функции кнопки сброса пробега, о которых многие не знают

В большинстве автомобилей, выпущенных несколько лет назад, есть кнопка, функции которой могут быть полезными в повседневной эксплуатации, однако многие автомобилисты даже не догадываются об их существовании.
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