Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше всех президентов Украины

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артём Дмитрук, экстрадиции которого добиваются в Киеве, в разговоре с RT заявил, что Владимир Зеленский смог украсть больше всех остальных украинских президентов.
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