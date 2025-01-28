С 1 февраля: нововведение, которое лишит прав водителей с опасными фарами Юлия ЧелкановаСовременные автомобили становятся все более технологичными, и светодиодные фары занимают в этом процессе центральное место.
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