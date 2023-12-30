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Слуцкий о работе в «Шанхае»: «Немного нервничаю, это большой вызов. Надеюсь сделать все, чтобы помочь китайскому футболу»

Слуцкий о работе в «Шанхае»: «Немного нервничаю, это большой вызов. Надеюсь сделать все, чтобы помочь китайскому футболу»

«Я очень благодарен и рад, что у меня есть такая возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю.

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