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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берлин (WTA). 1/2 финала. Калинская сыграет с Азаренко

Сетка турнира здесь. ecotrans Ladies Open Берлин, Германия 17 – 23 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Полуфинал Виктория Азаренко (Беларусь)  Анна Калинская (Россия) Дата проведения 22 июня, 16.

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