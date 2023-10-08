Юрист предупредил о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники придумали новую схему – потенциальной жертве сообщается об истечении срока действия договора соглашения на использование номера, и предлагается его «продлить» с оплатой, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев .
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