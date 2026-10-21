55-летняя женщина убила сожителя в ссоре во время распития спиртного. Несмотря на непризнание вины, присяжные единодушно вынесли обвинительный вердикт, посчитав её заслуживающей снисхождения.
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