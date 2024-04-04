10 фактов о русских женщинах c точки зрения иностранцев

Если вы думаете, что иностранцы восхищаются красотой русских женщин, то вы правы. Узнайте, что еще они думают о наших женщинах! фото: кадр из фильма «Особенности национальной охоты»1 Русские женщины очень серьезно относятся к своей красоте.