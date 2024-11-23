Байден обсудил с Макроном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны обсудили обстановку на Украине и Ближнем Востоке и другие вопросы мировой и двусторонней повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый Дом.