Байден обсудил с Макроном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны обсудили обстановку на Украине и Ближнем Востоке и другие вопросы мировой и двусторонней повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый Дом.
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