Toyota готовит новое поколение Supra с мощным турбо-бензиновым гибридом

Флагманский спортивный автомобиль Toyota готовится отказаться от пары цилиндров. Для Supra уже начало готовиться новое поколение, которое, как сообщает японский инсайдерский портал «BestCar», появится в 2027 году.
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