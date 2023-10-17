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В Новосибирске закрыли частный детский сад после жалоб родителей

В Новосибирске закрыли частный детский сад после жалоб родителей

Прокуратура нашла в детсаду "В гостях у Маши" многочисленные нарушения.После вмешательства прокуратуры в Горском жилмассиве Новосибирска приостановлена деятельность частного детского сада "В гостях у Маши".

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