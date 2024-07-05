Россияне рассказали, каких изменений ждут от общественного транспорта в будущем

RT: россияне считают, что общественным транспортом в будущем будет управлять ИИ. Большинство россиян уверены, что в будущем общественный транспорт будет технологически усовершенствован – об этом заявили 41% участников соответствующего опроса.
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