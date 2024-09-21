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Бонды для украины

Бонды для украины

Там некоторые надмозги вчера начали писать, со ссылкой на «Файненшиал Таймс», что «ЕС собирается предоставить украине 20-40 миллиардов евро новых кредитов до конца года».

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Комментарии
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Влас Семенюк
Это звучит для Эвропы примерно так :&quot;лопнула @...а пропала денюжка.
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19 час.
Надежда
А что удивительного, территория У давно зенариком продана западу, потому новые владельцы готовы &quot;воевать&quot; за нее до последнего... зомбированного какла...
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17 час.
alik3456 Джексон
А хохляшка тут как тут, И место в борделе заняла...
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16 час.

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