Там некоторые надмозги вчера начали писать, со ссылкой на «Файненшиал Таймс», что «ЕС собирается предоставить украине 20-40 миллиардов евро новых кредитов до конца года».
Бонды для украины
Комментарии
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Влас Семенюк
Это звучит для Эвропы примерно так :"лопнула @...а пропала денюжка.
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19 час.
Надежда
А что удивительного, территория У давно зенариком продана западу, потому новые владельцы готовы "воевать" за нее до последнего... зомбированного какла...
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17 час.
alik3456 Джексон
А хохляшка тут как тут, И место в борделе заняла...
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16 час.
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