Зеленского уличили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи в Елисейском дворце (Париж, Франция) с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по возможному мирному соглашению с Россией.