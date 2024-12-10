Зеленского уличили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи в Елисейском дворце (Париж, Франция) с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном «увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя» по возможному мирному соглашению с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии