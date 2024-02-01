Анонсирован сюжетный шутер Metro Awakening — это приквел основной серии для VR В рам...

Анонсирован сюжетный шутер Metro Awakening — это приквел основной серии для VRВ рамках прошедшей в ночь на 1 февраля трансляции State of Play действительно состоялся анонс VR-игры Metro Awakening, однако проект оказался не номерной частью постапокалиптической серии.