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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован сюжетный шутер Metro Awakening — это приквел основной серии для VR В рам...

Анонсирован сюжетный шутер Metro Awakening — это приквел основной серии для VR В рам...

Анонсирован сюжетный шутер Metro Awakening — это приквел основной серии для VRВ рамках прошедшей в ночь на 1 февраля трансляции State of Play действительно состоялся анонс VR-игры Metro Awakening, однако проект оказался не номерной частью постапокалиптической серии.

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