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В Дагестане проверят частные сады после случая падения ребенка с лестницы

В Дагестане проверят частные сады после случая падения ребенка с лестницы

Проверить частные сады на предмет необходимых документов и качество оказываемых услуг поручил заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов 17 сентября во время заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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