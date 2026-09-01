Центр "Воин" и концерн "Калашников" усилят работу по подготовке курсантов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Центр "Воин" и концерн "Калашников" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать технические и инженерные компетенции у курсантов, укреплять материально-техническую базу филиалов и обеспечивать их самыми современными средствами обучения, создав для этого инженерно-технологические классы на базе центра.