Посол Тарабрин: у России нет интереса воевать с НАТО, она не нападет на Европу

Россия не планировала воевать со странами коллективного Запада. В этом нет ни геополитического, ни экономического смысла, заявил РИА «Новости» новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
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