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Сколько русских проживает в различных странах всего мира

Сколько русских проживает в различных странах всего мира

Объясняем одной наглядной и понятной картой. «Брат-2» вышел в тот самый момент, когда эмиграция и поездки в Америку перестали казаться чудом и диковинкой и даже появились первые разочарованные, фото: кадр из кинофильмаИнтуитивно все мы догадываемся, что русских должно быть весьма немало в соседних бывших республиках СССР, в Центральной и Западной Европе, а также в США.

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