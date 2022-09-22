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Свежие комментарии
ЛЛ
лина любимцева
Вначале июля Абэ убили, а хоронят только в конце сентября?!! Япы там вообще нормальные?
В центре Токио на...
Николаевна
Мои соболезнования родным и близким 😪
Количество погибш...
Людмила
когда же они все закончатся ?!😜
ВКС России ликвид...
ИЗВЕСТИЯ iz
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Работа РСЗО "Смерч"
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