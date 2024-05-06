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Рублев о состоянии здоровья: «Горло раздуто настолько, что когда лежу на боку, то не могу дышать. Четыре-пять дней не мог есть»

Рублев о состоянии здоровья: «Горло раздуто настолько, что когда лежу на боку, то не могу дышать. Четыре-пять дней не мог есть»

Россиянин взял второй титул категории ATP 1000 в карьере. В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

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