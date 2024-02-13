В Steam вышел хоррор на выживание про зомби-апокалипсис в Южной Корее. Выглядит, как бюджетная версия Resident EvilВ Steam состоялся релиз полной версии экшен-хоррора на выживание JongRo 3_Street, который перекидывает геймеров в Южную Корею, охваченную страшным вирусом Эпсилон, превращающим людей в ужасных монстров и зомби.