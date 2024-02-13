НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

В Steam вышел хоррор на выживание про зомби-апокалипсис в Южной Корее. Выглядит...

В Steam вышел хоррор на выживание про зомби-апокалипсис в Южной Корее. Выглядит...

В Steam вышел хоррор на выживание про зомби-апокалипсис в Южной Корее. Выглядит, как бюджетная версия Resident EvilВ Steam состоялся релиз полной версии экшен-хоррора на выживание JongRo 3_Street, который перекидывает геймеров в Южную Корею, охваченную страшным вирусом Эпсилон, превращающим людей в ужасных монстров и зомби.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх