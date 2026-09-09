В Новосибирске требуют пожизненного для бойца ММА за убийство матери и дочери

В Новосибирске продолжается общественная кампания за ужесточение наказания Фарходу Рахимзоде, осуждённому за убийство женщины и её пятилетней дочери.
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