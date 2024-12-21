Защита схемы от переполюсовки, что может быть проще?

﻿﻿Автор текста: OldFashionedEngineer «Я не такой человек», «Со мной такого никогда не случится», — говорили они, упорно продолжая устанавливать батарею задом наперед… При проектировании многих схем, особенно со сменными аккумуляторными источниками питания, они должны иметь защиту от переполюсовки.