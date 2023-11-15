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Опубликованы переговоры судей в эпизоде с голом «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» и других матчах АПЛ

Опубликованы переговоры судей в эпизоде с голом «Ньюкасла» в ворота «Арсенала» и других матчах АПЛ

В рамках программы Mic’d Up опубликованы переговоры судей и ВАР в некоторых спорных эпизодах матчей АПЛ.

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