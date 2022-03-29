В г. Нерехта Костромской области сотрудники полиции оказали необходимую помощь беженцам из Украины

Семья из Харькова прибыла в Костромскую область и ее радушно приняли в Ковалевском детском доме. После обустройства, супруги с тремя детьми обратились за помощью в оформлении документов в отдел МВД России по району город Нерехта и Нерехтский район.
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