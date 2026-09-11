В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при ОМВД России по Альметьевскому району посетили РЭО ГИБДД

В целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел, а также реализации полномочий по осуществлению общественного контроля за деятельностью полиции представители Общественного совета при ОМВД России по Альметьевскому району главный редактор газеты «Альметьевский вестник» Ландыш Зарипова и начальник отдела профилактики территориального управления ГБУ БДД в г.
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