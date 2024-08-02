Ещё один пистолет для агента 007 Пистолет «Вулканик» Смита и Вессона, созданный в 50-е годы XIX века, тоже стрелял пулями с зарядом внутри, но это был заряд, состоящий из обыкновенного дымного пороха.
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Ещё один пистолет для агента 007 Пистолет «Вулканик» Смита и Вессона, созданный в 50-е годы XIX века, тоже стрелял пулями с зарядом внутри, но это был заряд, состоящий из обыкновенного дымного пороха.
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