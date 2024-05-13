В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Ранее кандидат на пост главы военного ведомства занимал посты, связанные с экономическим сектором Решение Владимира Путина предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях.
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