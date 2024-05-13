Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sss
    а нужен ли он в совбезе?12 лет у "военног...
  • Евгений Благородный
    Шойгу не уволили, как некоторых, а перевели не менее важную должность.12 лет у "военног...
  • Леонид Ла Рошель
    Шойгу убрали потому, что он либо лошара полный, который не знает, что вытворяет его первый зам, либо терпила в доле -...12 лет у "военног...

В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Ранее кандидат на пост главы военного ведомства занимал посты, связанные с экономическим сектором Решение Владимира Путина предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Волков
В общем, наверно, правильное решение. Кужугетович -  организатор работы МО был хреновый. Он больше по охоте, рыбалке... А генералы обычно воюют прошедшую войну.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх