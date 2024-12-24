Минстрой предложил возместить крупным застройщикам затраты на кредиты

Минстрой России хочет вновь возмещать часть затрат по кредитам системообразующим застройщикам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой доработанный план поддержки строительной отрасли, который 23 декабря был направлен министерством в аппарат правительства.
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