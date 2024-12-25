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Занятым на стройках в России мигрантам предлагают запретить смену работодателей

Занятым на стройках в России мигрантам предлагают запретить смену работодателей

Минстрой предлагает отражать данные о работодателях, привлекающих иностранцев на работу, в патентах.В России планируют ввести новую систему трудоустройства для мигрантов.

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