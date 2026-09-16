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Галактионов о Бакаеве и Пиняеве в запасе «Локо»: «Ни для кого нет абонемента в составе. Нужно доказывать. Если претендуешь на роль лидера, должен делать разницу»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) ответил на вопросы об игре футболистов команды.

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