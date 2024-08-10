На Неве капитан катера сбежал после столкновения с крейсером «Аврора»

Катер совершил навал на крейсер «Аврору» в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу в официальном Telegram-канале.
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