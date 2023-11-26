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«Зенит» лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» пропустил питерцев на 1-е место, проиграв «Уралу»

«Зенит» лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» пропустил питерцев на 1-е место, проиграв «Уралу»

В 16-м туре действующие чемпионы России разгромили «Сочи» (3:0). «Краснодар» потерпел поражение от «Урала» (1:3).

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