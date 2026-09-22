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Не только о футболе

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«Ак Барс» добыл волевую победу и потерял топ-новичка из Америки. Итоги дня КХЛ

«Ак Барс» добыл волевую победу и потерял топ-новичка из Америки. Итоги дня КХЛ

    «Северсталь» прервала серию неудач, а «Торпедо» и «Сибирь» совершили обмен. 21 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи.

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