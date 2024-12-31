Мирослава Бердник: Теперь для поездок в ЕС украинцам понадобится специальное разрешение

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: С нового года для поездок в ЕС украинцам понадобится специальное разрешение ETIAS, которое дает право находиться в любой из 30 стран Евросоюза до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.