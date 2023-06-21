Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила ридель
    СогласнаВ Кремле ответили...
  • Leon Dan
    Может всё-таки не "измена", а "шпионаж"?ФСБ: Уроженка Укр...
  • Traveller
    Мне это напоминает рассказ одного товарища-фотографа о том, как он ходил в гости. Хозяйка, рассматривая фото, заметил...«Мы ничего не мож...

Новая попытка атаковать Москву беспилотником

Новая попытка атаковать Москву беспилотником

Только что стало известно о взрыве в небе над деревней Лукино в Новой Москве.  По данным Telegram-канала Mash, взорвался беспилотник, который упал в районе реки Пахра.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх