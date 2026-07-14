Машиностроительный гигант Eaton определил дату финансового отчета за второй квартал

Крупная международная корпорация Eaton, специализирующаяся на предоставлении комплексных интеллектуальных решений в сфере управления электроэнергией, официально объявила дату публикации своих операционных результатов.
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