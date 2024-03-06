Николай Берлизов

Украина, это безусловно, Россия. Но в связи с этим - а с какого хрена Дмитрий Анатольевич собрался отдавать половину правобережья Днепра полякам и мамалыжникам? Чтобы спокойно, мирно и без споров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске, которые тоже Украина, а, значит - Россия - дислоцировались войска НАТО? И чтобы там размещались НАТОвские РСМД? Так для чего тогда СВО затевалось, и за что сейчас ребята гибнут? Чтобы в итоге хороший кусок русской земли достался врагу? А Смоленск полякам Медведев отдать не хочет? И в Кремль их запустить, как при Лжедмитриях? А румынам Одессу - они очень хотят! Похоже, кому-то ужжжасно хочется-таки в Проклятое Буржуинство к бочке варенья и ящику печенья. Вот только с НАТО на НАШЕЙ земле и в Буржуинство не возьмут, и под прицелом их ракет у мечтателей отожмут то, что еще не отжали!