Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в заседании проектной команды по внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, под председательством заместителя Правительства Сахалинской области Антона Зайцева.