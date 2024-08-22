Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в заседании проектной команды по внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, под председательством заместителя Правительства Сахалинской области Антона Зайцева.
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